Receta de alitas con BBQ de café: el antojito de la parrilla perfecto para consentirte

Este viernes 7 de agosto, la cocina de Venga La Alegría se trasladó hasta la parrilla y el chef Rahmar Villegas fue el encargado de presentar un exquisito platillo que sorprendió a todos. Se trató de una receta para hacer alitas con BBQ, pero no cualquier salsa, sino una preparación especial con toques de café que dan un sabor espectacular y es muy fácil para preparar en casa.