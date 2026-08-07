Cristián de la Fuente expresa todo su apoyo a Aylín Mujica por la muerte de su hijo Mauro

El fallecimiento de Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, conmocionó al mundo de los espectáculos y los artistas se han unido en palabras de aliento para su compañera, como Cristián de la Fuente, que le mandó condolencias y señaló que en ocasiones, este trabajo exige seguir sonriendo por más mal que se sientan. También habló sobre el proceso legal en contra del supuesto responsable de robarle su motocicleta y mencionó que no piensa dar marcha atrás.