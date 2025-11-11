inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Cómo actuar ante un ataque de pánico o crisis de ansiedad? La psiquiatra Armendáriz comparte tips y consejos

¿Cómo diferenciar una crisis de ansiedad de un ataque de pánico? La psiquiatra, Dra. Eva García Armendáriz, despeja las dudas y nos comparte tips y consejos.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Has sentido ansiedad? ¿Has experimentado un ataque de pánico? ¿Cómo diferenciar una crisis de ansiedad de un ataque de pánico? La psiquiatra, Dra. Eva García Armendáriz, despeja las dudas y nos comparte tips y consejos para evitar fatales consecuencias.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×