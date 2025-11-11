"¡Esa mujer es horrible!”, el polémico audio donde el nieto de Maribel Guardia se expresa mal sobre ella
Mucho se ha hablado del audio donde el nieto de Maribel Guardia, hijo de Imelda Tuñón, se expresa mal de su abuela. Aquí el material sin edición y de principio a fin.
TV Azteca
Mucho se ha hablado del audio donde José Julián, hijo de Imelda Tuñón, se expresa mal de su abuela, Maribel Guardia. Esta sería la razón por la que la consagrada actriz no ve próximo un encuentro con su nieto. Aquí el material sin edición y de principio a fin.
Galerías y Notas Azteca UNO