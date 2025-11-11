inklusion logo Sitio accesible
"¡Esa mujer es horrible!”, el polémico audio donde el nieto de Maribel Guardia se expresa mal sobre ella

Mucho se ha hablado del audio donde el nieto de Maribel Guardia, hijo de Imelda Tuñón, se expresa mal de su abuela. Aquí el material sin edición y de principio a fin.

Mucho se ha hablado del audio donde José Julián, hijo de Imelda Tuñón, se expresa mal de su abuela, Maribel Guardia. Esta sería la razón por la que la consagrada actriz no ve próximo un encuentro con su nieto. Aquí el material sin edición y de principio a fin.

