Flor e Ixdit toman acciones para evitar que ‘desaparezcan’ más trastes y cubiertos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ante la ‘desaparición’ de varios cubiertos y el eterno pleito con los platos llenos de comida que se quedan en cualquier lugar del universo MasterChef 24/7 sin que nadie los recoja, Ixdit y Flor decidieron que ya no habrá más abundancia... ¡sólo dejaron un plato, una taza, un vaso y un juego de cubiertos por cocinero, los demás los guardaron muy bien, y esto podría desatar un nuevo conflicto!

