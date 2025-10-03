¡Por fin! Belinda, Danna y Kenia Os confirmaron su anhelada colaboración

La colaboración más esperada del año ha sido confirmada por sus protagonistas: Belinda, Danna y Kenia Os. Así lo revelaron durante la transmisión de un podcast, donde compartieron lo emocionadas que se sienten por el ansiado tema. Cabe mencionar que, al poco tiempo de haberse publicado el podcast, el material fue ‘bajado’ de las plataformas; sin embargo, los fans pudieron rescatar algunos fragmentos. ¡Aquí los detalles!