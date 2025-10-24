¿Belinda se llevaba bien con los hijos de Lupillo Rivera? Así lo revela el cantante de regional
En exclusiva, para Venga La Alegría, Lupillo Rivera reveló cómo fue la relación de Belinda con su hijos durante el supuesto romance. Checa todo lo que contó.
En exclusiva, para Venga La Alegría, Lupillo Rivera reveló qué otros integrantes de su familia se sorprendieron de la demanda que interpuso Belinda en su contra tras la publicación de su libro autobiográfico. Además, compartió cómo fue la relación de Belinda con su hijos durante el supuesto romance. Checa todo lo que nos contó.
