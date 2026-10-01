Venga La Alegría | Programa 1 de octubre 2026 Parte 1 | La recomendación de Alfredo Adame a Imelda Tuñón tras sus pleitos con Maribel Guardia y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de octubre 2026, parte 1: Alfredo Adame le envía un mensaje a Imelda Tuñón sobre sus pleitos legales con Maribel Guardia, aprendimos a hacer un huerto en casa, celebramos el Día Internacional del Café y nos enseñaron tips para darle un plus a cada taza, hicimos alhajeros con materiales reciclados y Rahmar nos compartió su receta de dip en forma de calabaza para Halloween.

También, Alfredo Adame reveló sus planes de boda con la mamá de Fernando Lozada, la entrevista exclusiva con el director y el protagonista de Resident Evil: Noche Cero y un espectacular cambio de imagen con El Escuadrón de la Belleza. Además, repasamos los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 30 de septiembre 2026. ¡Venga La Alegría!