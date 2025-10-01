¿Nervios, responsabilidad y qué más? ¡Estas son las canciones que cantarán en la Final de La Academia VLA!
Los finalistas de La Academia VLA recibieron las canciones que interpretarán en show definitivo. ¡Ojo a las imperdibles reacciones! No olvides votar por tu favorito.
TV Azteca
Los finalistas de La Academia VLA recibieron las canciones que interpretarán en la Final del reality de canto. Fer Ostos cantará “Detrás de mi ventana”, Dani Parra interpretará “Confieso”, Ana Sophía cantará “La gata bajo la lluvia”, el padre José de Jesús Aguilar interpretará “Sueño Imposible”, Luis Fernando Peña cantará “Por amarte así" y Martín Quezada interpretará “A mi manera”. ¡No olvides votar por tu favorito!
Galerías y Notas Azteca UNO