Se cumple la Regla de 3: Estos fueron los famosos que murieron en los últimos días

La industria del entretenimiento en México, y a nivel mundial, ha tenido la pérdida de grandes estrellas en sus respectivos rubros. La Regla de 3 nuevamente se ha cumplido, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás a los famosos que han perdido la vida en los últimos días.

La Regla de 3 no es más que un concepto que sugiere que, cuando una persona pierde la vida, dos más la acompañan en su camino al otro mundo. Esta situación se ha permeado directamente en el mundo del entretenimiento, por lo que ahora la misma se volvió a cumplir en el cierre de septiembre e inicio de octubre.

Regla de 3: ¿Quiénes fueron los famosos que perdieron la vida?

Luanna Araújo: Se trata de una creadora de contenido que murió el pasado 26 de septiembre a la edad de 29 años. Según indican medios internacionales, la amante de la moda perdió la vida luego de sufrir un accidente de auto junto a su prometido y un amigo en común, los cuales también fallecieron.

Diana Marina López: La joven actriz, quien también era amante de la música y el patinaje, perdió la vida de acuerdo con una publicación de la ANDA. Marina López destacaba por papeles secundarios en diversos proyectos televisivos, así como por tener participación como doble de otras famosas más consagradas.

Ángel Garnica: La Regla de 3 finalmente se cumplió con este conocido e idolatrado actor mexicano, quien después de formar pequeños proyectos para el cine tuvo a bien incursionar en la televisión, más precisamente, a través del programa de TV Azteca Lo Que La Gente Cuenta. Su muerte fue confirmada por la ANDI.

¿Cómo se despidió la ANDI del actor Ángel Garnica?

Considerando su trayectoria en los medios de comunicación, la ANDI lanzó un emotivo comunicado en donde despide a Ángel Garnica, actor de Lo Que La Gente Cuenta: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz”.