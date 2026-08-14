"¡Me sacó de onda mi mamá!”, Cristian Castro rompe el silencio sobre el tanque de oxígeno de Verónica Castro
Durante la presentación de su banda de metal, Cristian Castro habló del estado de salud de Verónica Castro y volvió a demostrar que tiene corazón de condominio.
Cristian Castro confesó que desconoce por qué su mamá llegó a su graduación de prepa utilizando un tanque de oxígeno. ¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro? Entre otras cosas, el cantante negó que se le hubiera bajado la presión y explicó por qué se sintió mal después de su ceremonia. Esto y más reveló durante la presentación de su banda de metal ‘La Esfinge’, donde volvió a demostrar que tiene corazón de condominio.