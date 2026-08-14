"¡Me sacó de onda mi mamá!”, Cristian Castro rompe el silencio sobre el tanque de oxígeno de Verónica Castro

Cristian Castro confesó que desconoce por qué su mamá llegó a su graduación de prepa utilizando un tanque de oxígeno. ¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro? Entre otras cosas, el cantante negó que se le hubiera bajado la presión y explicó por qué se sintió mal después de su ceremonia. Esto y más reveló durante la presentación de su banda de metal ‘La Esfinge’, donde volvió a demostrar que tiene corazón de condominio.