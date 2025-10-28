¿Por qué no cantará Ana Bárbara en la fiesta mexicana de Jorge Ortiz de Pinedo?

Luego de que Jorge Ortiz de Pinedo compartiera que Ana Bárbara canta periódicamente en La Casa del Actor para los artistas en retiro, el productor aclaró si la reina grupera participará en la fiesta mexicana que Ortiz de Pinedo está organizando a beneficio de los actores de la tercera edad. ¡Ojo a la deuda millonaria de la ANDA con La Casa del Actor!