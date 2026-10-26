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Niurka ESTALLA contra Julio Camejo en La Granja VIP y pone en duda su lealtad: “Me sacas de mis casillas” (VIDEO)

Las diferencias entre Niurka y Julio volvieron a inundar el ambiente de tensión, al grado de que arrancaron la semana 8 en La Granja VIP con una discusión.

La escasez de agua en La Granja VIP ya está causando muchos problemas, pues a los Granjeros les molestó despertarse con la noticia de que los Peones no jalaron el molino para llenar los tanques. Y aunque ellos le aseguraron a Julio Camejo que no fue intencional, Niurka no les cree y le reprochó al actor que aun con todo lo que les han hecho, él siga dándoles el beneficio de la duda por sobre los que realmente son su equipo.

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