Niurka ESTALLA contra Julio Camejo en La Granja VIP y pone en duda su lealtad: “Me sacas de mis casillas” (VIDEO)

La escasez de agua en La Granja VIP ya está causando muchos problemas, pues a los Granjeros les molestó despertarse con la noticia de que los Peones no jalaron el molino para llenar los tanques. Y aunque ellos le aseguraron a Julio Camejo que no fue intencional, Niurka no les cree y le reprochó al actor que aun con todo lo que les han hecho, él siga dándoles el beneficio de la duda por sobre los que realmente son su equipo.