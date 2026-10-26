"¡No es su firma!”, El abogado de Imelda Tuñón explica por qué sería falso el testamento de Julián Figueroa
El abogado de Imelda Tuñón explicó por qué dicen que el testamento de Julián Figueroa es falso y más situaciones sobre el pleito legal contra Maribel Guardia.
Tras las acusaciones de Maribel Guardia sobre un supuesto peritaje manipulado y una trampa legal que presuntamente estaban tramando en su contra en las convivencias con su nieto, el abogado de Imelda Garza Tuñón, Antonio Lozano, dio su versión y aclaró qué sucedió con la denuncia que la defensa de Maribel Guardia supuestamente desconocía. ¿Por qué argumentan que el testamento de Julián Figueroa es falso? Esto aclaró el abogado de Imelda Tuñón.