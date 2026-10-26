"¡Se están metiendo en camisa de once varas!”, Laura Zapata advierte sobre la imagen de su madre en la serie Timbiriche
Luego de que en la serie de Timbiriche se planteara una polémica imagen sobre la madre de Thalía y Laura Zapata, la consagrada actriz no tardó en reaccionar.
Laura Zapata defendió el honor de su madre Yolanda Miranda, a quien la serie de Timbiriche retrató como a a una mujer que interviene en varios momentos de la vida de Thalía para que la cantante estuviera rodeada de lujos, hombres poderosos y mayores que ella. ¿Laura Zapata emprendería acciones legales contra la producción en caso de que lastimen la imagen de su madre? Esto reveló la consagrada actriz, quien también se pronunció sobre la petición de Camila Sodi sobre el caso de su madre.