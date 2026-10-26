Niurka y Fernando Lozada tienen INCÓMODA PELEA en La Granja VIP: “No eres tan inteligente” (VIDEO)

Tras la eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP, su equipo tomó una decisión drástica y parece que van a empezar a usar su rol de Peones para ponerlo todo de cabeza. Esto empezó dejando a los Granjeros sin agua para el baño, una estrategia que hizo enfurecer a Niurka y por la que confrontó a Fernando Lozada, al que le reprochó que siga negando que está jugando para el bloque contrario. Al respecto, él se defendió diciendo que si no empujó el molino, fue simplemente porque no se puede hacer sin ayuda y él ya está cansado.