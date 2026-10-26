¡Alivia el estrés y molestias comunes con acupresión! Un especialista explicó cómo funciona esta técnica oriental

¿Sabías que utilizando los dedos y las manos podemos aliviar el estrés y molestias comunes como el dolor de cabeza, el malestar estomacal o mejorar la circulación? Geovannys Toquica Sepúlveda, nos acompañó esta mañana para demostrar y explicarnos cómo funciona la digitoacupresión o acupresión, una herramienta de la medicina china que consiste en estimular sensores que están conectados con el sistema nerviosos periférico.