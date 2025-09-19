inklusion logo Sitio accesible
"¡Una figura bonita no basta!”, Así cantó Ime Tuñón “Con otra” de Cazzu en La Academia VLA

Ime Tuñón interpretó “Con otra”, un tema ‘con dedicatoria’ que Cazzu hiciera mundialmente famoso. Así criticaron los jueces su interpretación en La Academia VLA.

Ime Tuñón, quien salió nominada tras su debut en La Academia VLA, interpretó “Con otra”, un tema ‘con dedicatoria’ que Cazzu hiciera mundialmente famoso. Después de recibir algunos elogios, los jueces criticaron fuerte la interpretación de Ime Tuñón.

