Golpean a una fan durante el concierto en Morelia de Christian Nodal, acusan al cantante de “coqueto”

Aunque mucha gente se había opuesto al concierto de Christian Nodal en el Centro Histórico de Morelia este 15 de septiembre como parte de la celebración de la Noche Mexicana, muchos fans sí acudieron a este show, aunque no todo terminó de la mejor manera, pues una joven compartió que su madre fue golpeada durante este evento.

La fanática de Christian Nodal expuso los momentos en los que el esposo de Angela Aguilar la cortejó durante todo el concierto en Morelia, quien no perdía la oportunidad para mirar hacia el palco de la asistente, incluso en un punto de su presentación le lanzó un sombrero específicamente a ella, quien ayudada por su mamá logró quedárselo, aunque esta resultara golpeada.

¿Qué pasó en el concierto de Christian Nodal en Morelia?

Este concierto de Christian Nodal ha estado cargado de polémica desde que fue anunciado, pues miles de habitantes juntaron firmas donde pedían la cancelación de este concierto gratuito, aunque finalmente se terminó realizando.

Otra punto suceso destacable de este concierto fue el cómo la usuaria de TikTok @laymarcamsa expuso a Nodal quien no dejó de mirarla toda la noche, donde incluso le hacía señas, despertando miles de opiniones en redes.

Ante el foco que esta joven que evidenció a Nodal tuvo, también compartió que se quedó con el sombrero del esposo de Angela Aguilar, detallando en otro TikTok cómo se lo lanzó a su palco y al estar rodeada de más personas estuvo cerca de perderlo, pero que su mamá le ayudó a que se lo quedara, siendo que esta última terminó con un rasguño en la nariz luciendo ligeramente golpeada.

En el video viral comentaron lo siguiente:

“cómo le hiciste para que no te arrebataran el sombrero hasta. le echó ganitas en aventarlo”.

A lo que la usuaria relacionada con Nodal respondió:

“mi mamá me ayudó a que no nos lo quitaran, y hasta con un rasguño salió jaja”.

¿Nueva boda? Usuarios opinan de la manera de ligar de Christian Nodal

En menos de un día, esta serie de videos se han vuelto virales, donde Nodal ha quedado expuesto, pues han sido claras las intenciones de cortejar a la joven, por lo que usuarios han comentado lo siguiente:

