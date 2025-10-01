¿Belinda sí, Peso Pluma no? Carmen Campuzano no se guardó nada sobre el reciente evento de moda en París
Carmen Campuzano volvió a demostrar su admiración hacia Belinda y la llenó de elogios, mientras que arremetió contra el estilo de Peso Pluma. Aquí los detalles.
TV Azteca
Carmen Campuzano no se guardó nada y volvió a demostrar su admiración hacia Belinda llenándola de elogios, mientras que arremetió contra el estilo de Peso Pluma, asegurando que no tiene glamour ni porte.
Galerías y Notas Azteca UNO