inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Indirectas para Nodal? Cazzu arrancó su gira lanzando algunas ‘indirectas’ hacia el padre de su hija

Antes de enviar un sentido mensaje a su hija Inti durante el arranque de su gira en Argentina, Cazzu habría enviado algunas ‘indirectas’ hacia Christian Nodal; estas fueron sus palabras.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Antes de enviar un sentido mensaje a su hija Inti durante el arranque de su gira en Argentina, Cazzu habría enviado algunas ‘indirectas’ hacia Christian Nodal. Estas fueron las palabras que la cantante dijo durante su concierto. ¡Ojo a las imágenes que se filtraron del pastel que Cazzu le organizó a Inti!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×