¿Indirectas para Nodal? Cazzu arrancó su gira lanzando algunas ‘indirectas’ hacia el padre de su hija
TV Azteca
Antes de enviar un sentido mensaje a su hija Inti durante el arranque de su gira en Argentina, Cazzu habría enviado algunas ‘indirectas’ hacia Christian Nodal. Estas fueron las palabras que la cantante dijo durante su concierto. ¡Ojo a las imágenes que se filtraron del pastel que Cazzu le organizó a Inti!
