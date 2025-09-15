Ella es la atleta de Exatlón que estará en el Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre

El tradicional Desfile Militar del 16 de septiembre, una de las ceremonias patrias más emblemáticas de México, contará con la participación de una figura reconocida tanto por su disciplina militar, como por su labor como enlace entre las Fuerzas Armadas y la comunidad, y, por si fuera poco, también por su paso por uno de los realities deportivos más exigentes de la televisión nacional. Su presencia genera expectativa, especialmente entre quienes siguen de cerca la relación entre el Ejército Mexicano y los desafíos de Exatlón México.

¿Quién es la atleta de Exatlón México que participará en el Desfile Militar de 2025?

Se trata de la Sargento Giovana Villegas, integrante activa del Ejército Mexicano y reconocida por haber formado parte de la séptima temporada de Exatlón México, donde demostró su fuerza física y mental. Su figura mantiene relevancia en redes sociales y en medios de comunicación por ser una de las representantes más visibles de la estrategia digital de la Secretaría de la Defensa Nacional (antes Sedena).

Con el grado de sargento segundo, Giovana es pieza clave en la producción de contenido para las plataformas oficiales de la Defensa, donde participa en cápsulas informativas, transmisiones en vivo y campañas institucionales que muestran las distintas facetas de la vida militar. Uno de sus objetivos es acercar a la ciudadanía a las actividades de las fuerzas armadas. A través de sus redes sociales, con miles de seguidores, ella muestra su vida militar, su amor por los animales, por los deportes y las motocicletas, además de animar a los jóvenes a conocer más sobre la vida en el Ejército.

¿Por qué la Sargento Giovana estará en el Desfile del 16 de septiembre?

La Sargento Giovana forma del equipo de comunicación social de la Sedena, área que organiza las transmisiones especiales y materiales audiovisuales del desfile. Al ser una de las principales influencers del Ejército Mexicano, su participación se dará como figura representativa de esta estrategia que busca acercar a la ciudadanía a las Fuerzas Armadas mediante contenidos accesibles y atractivos.

Además de su función informativa, Giovana ha estado presente en ediciones pasadas del desfile, en torneos deportivos internos y en eventos de alto perfil como la promoción del Sistema Educativo Militar.

¿Cómo le fue a la Sargento Giovana en Exatlón México?

Giovana Villegas participó en la séptima temporada de Exatlón México como parte del Equipo Azul, donde representó con orgullo su formación como militar. Tenía 27 años al momento de su ingreso y rápidamente se ganó la simpatía del público por su temple y habilidades físicas. Sin embargo, su paso por el reality fue breve, pues fue la sexta eliminada del programa al salir el 17 de diciembre de 2023. A pesar de ello, dejó una impresión positiva como una atleta disciplinada, comprometida y con gran carisma.