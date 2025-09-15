Cada Minuto Cuenta: la serie inspirada en el sismo del 85 llega a Azteca UNO este sábado

¿Estás listo? Este sábado 20 de septiembre a las 6:00 pm, Azteca UNO transmitirá el estreno en TV abierta de la aclamada serie “Cada Minuto Cuenta” multipremiada que se inspiró en el devastador sismo de 1985. Esta producción, que ya conquistó al mundo del streaming, muestra el drama que viven personas comunes que tienen que sacar un lado heroico que no conocían para salvar vidas antes de que llegue una inminente replica que amenaza con complicarlo todo.

Cada Minuto Cuenta: Una historia que México no olvida

La serie cuenta con un elenco destacable encabezado por Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Antonio de la Vega, Luis Fernando Peña y más. La historia y sus personajes se han ganado el corazón del público al reflejar la resiliencia y la unión del pueblo mexicano en medio de la tragedia.

Un homenaje respetuoso y poderoso

El estreno de la serie coincidió con el 40 aniversario del terremoto de magnitud 8.1, un suceso que cambió para siempre la historia de México. En esta ocasión, llega a televisión abierta junto al aniversario de esta tragedia, ayudándonos a recordar lo poderosa que es la unión de los mexicanos. Los creadores, liderados por Jorge Michel Grau, cuidaron cada detalle para honrar la memoria de las víctimas y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia cinematográfica inmersiva.

Crédito: Traziende Films

“Lo que hace poderosa esta temporada es que los personajes son muy humanos, no son héroes idealizados, son personas como cualquiera de nosotros enfrentando lo impensable”, comentó Luis Fernando Peña en entrevista.

Tecnología de nivel mundial

“Cada Minuto Cuenta” es también un producto pionero en Latinoamérica, esto en cuanto al uso de pantallas de producción virtual para recrear con realismo los derrumbes y escenas del caos en la capital. La misma tecnología ha sido empleada en series internacionales de alto calibre como “The Mandalorian” y “Los Anillos de Poder”, lo que eleva el nivel visual de esta historia.

No te la pierdas: Este sábado 20 de septiembre, 6:00 pm por Azteca UNO. Prepárate para un viaje emotivo que mezcla historia, suspenso y esperanza.

También te puede interesar: La Granja VIP pone el ambiente con estos divertidos trends de baile: ¡a moverse!