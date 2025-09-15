La Villa 360 en disputa: Ventajas y riesgos del Equipo Blanco y el Equipo Negro que podrán cambiarlo todo

Es hora de cambiar las reglas de juego, y los atletas de Exatlón Draft El Ascenso lo saben, pues ahora tendrán que retomar fuerzas, cambiar las estrategias si es que quieren conseguir la ventaja y obtener el privilegio de ganar La Villa 360.

¿Qué es Exatlón Draft El Ascenso?

Diseñado como una fase de selección, Exatlón Draft El Ascenso enfrenta a los atletas a pruebas no solo físicas, sino también mentales, llevándolos al límite y obligándolos a demostrar por qué merecen un lugar dentro de la próxima temporada de Exatlón México.

La importancia de la Villa 360

Dentro de Exatlón Draft El Ascenso existen varias pruebas que pueden entregar ventajas a los competidores, una de ella o quizá una de las más importante es La Villa 360, la cual no solo es un espacio de descanso, sino que cuenta con todas las comodidades, la mejor alimentación, privacidad para los atletas y todos aquellos beneficios que pueden marcar una diferencia en cada una de las competencias.

¿Quién tiene la ventaja?

Aunque nada está escrito, los equipos tienen algunas ventajas, El Equipo Blanco ha sentido la comodidad de su lado, mientras que El Equipo Negro supo sobreponerse en las competencias. Pero eso está a punto de cambiar gracias al duelo que decidirá qué equipo podrá obtener la gran ventaja de un lugar cómodo para recobrar fuerzas noche tras noche.

Si se tuviera que elegir a algún equipo como favorito, es complicado, pues cada uno de los equipos cuenta con ventajas únicas y la fortaleza de querer salir adelante dentro de la competencia. Lo cierto es que, en Exatlón Draft El Ascenso, nada está escrito y la Villa 360 seguirá siendo el territorio más deseado de la competencia.