inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Rompió el silencio! Cazzu confesó sentirse dolida tras la entrevista de Adela Micha a Nodal

Cazzu rompió el silencio sobre la entrevista que realizó Adela Micha a Christian Nodal y no se guardó nada: reveló lo que más le dolió de aquel episodio.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cazzu rompió el silencio sobre la polémica entrevista que realizó Adela Micha a Christian Nodal y no se guardó nada; entre otras cosas, reveló que le dolió que el cantante contara sus intimidades en una versión tergiversada.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×