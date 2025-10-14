inklusion logo Sitio accesible
¿Cazzu prepara colaboración con Belinda? Así contestó ‘La Reina del Trap’

Después aclarar que le molesta que utilicen su nombre para tirar ‘hate’ a otras personalidades, Cazzu fue cuestionada sobre una posible colaboración con Belinda.

Después de dejar en claro que le molesta que utilicen su nombre para herir o tirar ‘hate’ a otras personalidades, la cantante argentina fue cuestionada sobre la posibilidad de lanzar una colaboración con Belinda. En la misma entrevista, Cazzu reveló si es que está lista para tener una nueva relación amorosa.

