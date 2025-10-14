Manola Díez teme ser la próxima nominada y lanzó una petición desesperada a Lola Cortés

En medio de la tensión que empieza a respirarse en La Granja VIP tras la primera nominación y los castigos que se dieron con la elección del Capataz, Manola Díez mostró una nueva faceta al dejarse llevar por la preocupación y el nerviosismo. Consciente de que su permanencia en el reality puede estar en juego, se acercó a Lola Cortés para abrirle su corazón y hacerle una petición muy clara.

¿Por qué Manola Díez cree que será nominada en La Granja VIP?

Durante una conversación aparentemente casual, Manola no pudo ocultar la presión que siente. Se mostró vulnerable al expresar que percibe actitudes negativas hacia ella por parte de algunos compañeros, lo que la lleva a pensar que su nombre podría ser el próximo en aparecer entre los nominados. Sin rodeos, compartió con Lola que sabe que hablan a sus espaldas y que no piensa seguir tolerando esa actitud.

Este momento fue mucho más que una simple queja, puesto que se trató de una súplica para recibir apoyo. Manola, visiblemente afectada, buscó respaldo emocional y estratégico en una de las participantes más fuertes del grupo. Aunque trató de mostrarse serena, sus palabras reflejaron la inseguridad que le genera sentirse vulnerable frente a una posible eliminación.

¿Qué le respondió Lola Cortés a la petición de Manola Díez?

La respuesta de Lola Cortés fue inmediata y empática. Con palabras reconfortantes, le hizo saber a Manola que reconoce su esfuerzo y el cariño que brinda a todos dentro de La Granja VIP. La actriz y cantante le aseguró que la apoya y que valora su energía, su entrega y su generosidad con los demás. Pero también hizo énfasis en que Manola es la primera que debe creer en ella misma y abrazar a la gran mujer que es.

La conversación terminó con palabras afectuosas y una sensación de tregua emocional. Sin embargo, la incertidumbre sigue flotando en el ambiente y la pregunta se mantiene: ¿será suficiente el respaldo de Lola para mantener a Manola fuera del riesgo de nominación?

¿Quieres saber quiénes podrían ser los próximos nominados? Sigue la transmisión de La Granja VIP por Azteca UNO a las 9:00 p.m. y participa en las votaciones desde la app de TV Azteca En Vivo o el sitio web oficial.