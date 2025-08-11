inklusion logo Sitio accesible
¿No es suficiente? Cazzu rompe el silencio sobre la pensión alimenticia de Christian Nodal

Cazzu habló de la pensión alimenticia que Christian Nodal le proporciona y reaccionó ante los cuestionamientos sobre la relación que lleva el cantante de regional mexicano con su hija Inti.

A su llegada a México, y antes de hablar de quién ocupa su corazón, Cazzu rompió el silencio y habló de la pensión alimenticia que Christian Nodal le proporciona. Además, reaccionó ante los cuestionamientos sobre la relación que lleva el cantante de regional mexicano con su hija Inti.

