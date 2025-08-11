Florinda Meza reaparece en Instagram y responde a críticas: “Vieja grosera”

Luego de toda la vorágine de comentarios y reacciones que provocó cada episodio de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, Florinda Meza se ha dado espacios de más días para publicar en redes sociales o interactuar con sus seguidores. La actriz ha elegido dejar que las aguas se calmen un poco luego del ‘hate’ que ha recibido.

Sin embargo, la intérprete se ha mantenido firme en que su versión de la historia que vivió con Roberto Gómez Bolaños es muy distinta a la que vimos en la bioserie. Además, se ha dado el tiempo de responder a las críticas. Esta fue su última publicación tras reaparecer en Instagram.

Florinda Meza quería adoptar, pero “Chespirito” no aceptó, ¿por qué? [VIDEO] Florinda Meza habló de cómo vivió su romance con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, pues tuvo que renunciar a la maternidad para crear una familia.

“Nada es para siempre, ni siquiera la funa”, dice Florinda Meza

A casi 3 semanas de que “Chespirito: Sin Querer Queriendo” llegó a su fin, Florinda Meza recurrió a Instagram para expresarse sobre la “funa” o “cancelación” que ha vivido en todas las redes sociales.

La actriz compartió una serie de imágenes suyas intercaladas con un mensaje sobre lo efímero de las reacciones en redes sociales, y un agradecimiento para sus fans.

“Nada es para siempre, ni siquiera la funa. ¡Ah, no! ¿Saben qué sí es eterno? Mi amor por mi Rober y el programa Chespirito. Más de 50 años y seguimos contando con los buenos que nos siguen”.

Una buena parte de los comentarios eran positivos. “La vida privada de las personas solo les concierne a ellas”, “Usted siempre será una gran mujer y una gran actriz” y “Te amaremos por siempre Flor”, son algunos de los comentarios de fans. También le pedían saludos, los cuales la actriz correspondió.

Sin embargo, no faltaron los comentarios con fuertes críticas hacia su persona, y Florinda Meza les respondió a varios. Entre ellos, una persona se refirió a la actriz con la palabra “vieja” y un insulto, a lo que la actriz contestó: “vieja grosera”.

“Acá en Colombia eres una persona non grata”, le escribió alguien más. “No lo creo. Yo he ido a Colombia y su gente es muy linda”, respondió ella.

Otra usuaria de Instagram le escribió: “ya, cámbiale. Sabemos que se amaron, pero hay más cosas en la vida”. Florinda Meza le respondió: “eso ha sido lo mejor de MI VIDA”.