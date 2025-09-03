inklusion logo Sitio accesible
“Ya no me define el odio”, Cazzu se sincera sobre Nodal y revela cómo ha capitalizado sus decepciones amorosas

Luego de que se diera a conocer que supuestamente Nodal no le da permiso a Cazzu para viajar con su hija Inti, la cantante argentina revela cómo ha capitalizado sus decepciones amorosas.

Luego de que se diera a conocer que supuestamente Nodal no le da permiso a Cazzu para viajar con su hija Inti, la cantante argentina desea que su hija acepte su realidad. Además, reveló cómo ha capitalizado sus decepciones amorosas.

