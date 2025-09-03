Adrián Marcelo se solidariza con novios y regala 50 mil pesos para boda

El youtuber Adrián Marcelo, quien últimamente se ha popularizado por sus polémicas y rivalidades con otros creadores de contenido, dejó ver el lado bondadoso de su corazón con un gesto que pocos famosos han tenido con sus seguidores.

Fue a través de X, antes Twitter, en donde uno de sus seguidores le escribió para que cooperara para su boda, a lo que el youtuber le pidió un comprobante del casamiento para garantizar que el vento se realizará.

Una vez que el seguidor demostró, con una fotografía de la pedida de matrimonio, que el evento se realizará, Adrián Marcelo le realizó una transferencia bancaria de 50 mil pesos y les deseó que sean felices. El gesto fue aplaudido por los cibernautas.

Así fue la ‘pelea’ entre Adrián Marcelo y famoso influencer de Monterrey

Estos hechos se dan luego de que Adrián Marcelo y Poncho De Nigris, conductor e influencer regiomontano, protagonizaron un tenso encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El exparticipante de MasterChef Celebrity le pidió al youtuber que se acercara para poder aclarar los polémicos comentarios que ha emitido en torno a su familia, pero esto no se concretó debido a que el comediante Iván Fermatt, alias ‘La Mole’, le aconsejó no caer en provocaciones.

“Bájate aquí, ¿querías platicar? Bájate, güey”, gritó De Nigris ante percatarse de la presencia del youtuber.

El primer gran conflicto entre los famosos, según se ha ventilado, fue por una falta de respeto deAdrián Marcelo hacia Marcela Mistral, esposa de Poncho. El incidente ocurrió durante el programa SN Serio, cuando Poncho le envió flores a la integrante de la familia De Nigris.

