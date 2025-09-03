Frankie Muniz confiesa que el regreso de Malcolm el de En medio ha sido lo mejor de su vida

Han pasado más de dos décadas desde que Malcolm el de En medio emitió su último capítulo, cerrando una etapa que marcó a toda una generación de televidentes. La serie, considerada un clásico de la comedia familiar, dio a conocer a Frankie Muniz y se convirtió en un fenómeno cultural que hasta hoy sigue sumando seguidores.

Tras años de rumores, finalmente se confirmó el reinicio del proyecto, lo que desató gran expectativa entre los fans, quienes se preguntan cómo lucirán los personajes después de 20 años, si la dinámica entre los actores seguirá intacta y qué rumbo tomará el humor característico de la producción.

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre el regreso de Malcolm el de En medio?

En una reciente entrevista para un pódcast estadounidense, Frankie Muniz habló sobre la nueva etapa de la serie y aseguró que grabar este regreso ha sido una de las experiencias más especiales de su vida. El actor, que interpretó a Malcolm, no dudó en confesar la enorme emoción que le provocó reencontrarse con el elenco.

“Creo que la gente se sorprenderá de dónde está cada personaje después de dos décadas. Fue difícil encajar 20 años de historia en solo cuatro episodios, pero estoy seguro de que el público quedará satisfecho con el resultado”, señaló el actor.

¿Qué se sabe de los nuevos episodios de Malcolm?

De acuerdo con información de una revista de espectáculos norteamericana, el reinicio constará únicamente de cuatro episodios de 30 minutos, en total dos horas que funcionarán como una especie de reencuentro especial. La trama presentará un salto temporal, mostrando a Malcolm como padre de una hija, mientras la familia enfrenta una situación particular durante el aniversario número 40 de bodas de Hal y Lois.

Con esta premisa, la producción promete revivir la nostalgia de quienes crecieron con la serie, al mismo tiempo que busca conquistar a nuevas generaciones con su humor irreverente. El entusiasmo por este regreso también se refleja en las redes sociales, donde los seguidores de la serie han compartido memes, teorías y recuerdos de los episodios más icónicos.