inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

¿Funcionan? La psicología dio un dato contundente para todos sobre las relaciones abiertas

Algunas parejas se dan una oportunidad de probar las relaciones abiertas, ¡pero la psicología reveló un detalle que debe considerarse antes!

relaciones abiertas
Canva
Andrea Ávila | DR
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Las formas de vincularse sexoafectivamente se han ido transformando con el paso del tiempo, permitiendo experimentar con nuevas dinámicas como lo son las relaciones abiertas. Este tipo de romances suelen parecer demasiado atrevidos para algunas personas, hay a quienes les trajo más problemas que beneficios, y también están aquellos a los que estos romances les funcionaron.

Pero, ¿de qué depende? Lo cierto es que es imposible llegar a una única respuesta sobre si sirven o no. De acuerdo con expertos de la Universidad de Rochester, la clave para que las relaciones abiertas sean exitosas, radica en la comunicación entre los involucrados, principalmente de los individuos que conforman el noviazgo o matrimonio libre.

relaciones abiertas
Canva
Las relaciones abiertas son una forma diferente de experimentar el amor.

Y es que, a pesar de que desde los moldes tradicionales es crucial que se hable de cualquier inquietud, cuando se apuesta por probar con un tercero es indispensable que no exista ningún secreto.

Lo anterior se debe a que el hecho de ocultar información sobre las citas externas, puede propiciar sentimientos de inseguridad, rechazo, abandono, celos y traición, haciendo que incluso se sienta como una infidelidad.

Entonces, ¿qué es tener una relación abierta?

El término de relaciones abiertas se refiere a una categoría de relaciones consensuales no monógamas, en las que aunque existe un compromiso, la exclusividad no es un requisito indispensable.

Es decir, que uno o ambos miembros de la pareja, tienen la libertad de sostener encuentros íntimos con alguien más, según la definición de Very Well Mind.

relaciones abiertas
Canva
Las relaciones abiertas no tienen la exclusividad como un requisito indispensable

Es importante no confundirlas con el poliamor, ya que si bien también es una dinámica que no prioriza el concepto de fidelidad, tiene una estructura particular que las diferencia.

El sitio especializado Psychology Today explica que los poliamorosos entablan relaciones emocionales y sexuales con terceros en los que no existen las jerarquías; mientras que los romances libres se centran mayormente en el aspecto sexual, pero dándole prioridad a la pareja inicial, ya sea novio, prometido, concubino o esposo.

¿Tu pareja actual debe conocer tu pasado? ¿Y si te juzgan? El sexólogo Juan Carlos Acosta nos comparte sus mejores consejos

TV Azteca
[VIDEO] El sexólogo Juan Carlos Acosta reflexiona sobre las consecuencias de hablar o no hablar de nuestras parejas pasadas con la actual. ¡Ojo al consejo de Luz Elena!

Psicología
Relaciones
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×