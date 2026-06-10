¿Eugenio Derbez y quién más? Estas celebridades acompañaron a Alessandra Rosaldo en el último adiós a su padre

Rodeada de su familia, amigos y su esposo Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo le dio el último adiós a su padre, el representante Jaime Sánchez Rosaldo; la madre y las hermanas de la cantante encabezaron el velorio. Ernesto D’Alessio, Chacho Gaytán, Omar Chaparro, Maya Karuna, Angie Taddei y Sergio O’Farril, fueron algunas personalidades del gremio artístico que se dieron cita para acompañar a Alessandra.