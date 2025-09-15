Christian Chávez reaccionó al supuesto conflicto entre Maite Perroni y Anahí
Luego de que los fans de RBD reaccionaran a un supuesto ‘conflicto’ entre Maite Perroni y Anahí, Christian Chávez rompió el silencio y dejó clara su postura.
TV Azteca
Luego de que los fans de RBD reaccionaran a un supuesto ‘conflicto’ entre Maite Perroni y Anahí, Christian Chávez rompió el silencio y dejó clara su postura ante la desafortunada situación. Además, el cantante y actor reiteró la importancia que tiene RBD para él.
Galerías y Notas Azteca UNO