¿Qué cultivo del huerto de La Granja VIP eres según tu color favorito? ¡Descúbrelo!
Del verde a morado, las frutas y verduras encierran todo un arcoíris que las celebridades descubrirán
La Granja VIP pondrá a prueba el talento de las celebridades para sembrar y cosechar su comida, ¿lo lograrán? Mientras el reality de TV Azteca se estrena y comprobamos qué granjeros pueden con el apasionante trabajo de la agricultura, te tenemos una divertida actividad: ¡sólo tienes que pensar en tu color favorito!
¿Qué cultivo del huerto de La Granja VIP te representa?
Aunque al hablar de huertos y agricultura mucha gente piensa en el verde, el trabajo de la tierra guarda un auténtico arcoíris de colores y sabores que nuestras celebridades de La Granja VIP están a punto de descubrir cuando arranque el reality de TV Azteca en unas semanas más.
Mientras La Granja VIP abre sus puertas, te tenemos una actividad divertida: ¿qué color te gusta más, el verde, el rojo, el morado o el amarillo? ¡Piensa en tu favorito y entérate de qué cultivo eres en el huerto según la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini!
- VERDE
Dicen por ahí que el verde es vida, y en varias culturas esto parece comprobarse ya que el verde simboliza el crecimiento y la naturaleza, por lo que si este color te gusta mucho entonces a ti te representan las lechugas y las espinacas, cultivos de fácil crecimiento que se convirtieron en todo un esencial del trabajo en el campo.
- MORADO
Si tienes un gusto especial por el morado, entonces los cultivos de La Granja VIP que te representan son las berenjenas y la col morada, vegetales que le dan un toque único al huerto, se ven bien en la mesa y además destacan por su presencia y su misticismo en los platillos... ¡qué tal!
- ROJO
La pasión y la energía son características asociadas al color rojo en varias culturas, por lo que seguramente los tomates y los pimientos rojos se convertirán en el complemento ideal para tu mesa: hay que cuidarlos mucho, pero una vez que dan frutos ya no paran, son productivos y muy fuertes al momento de la cosecha.
- AMARILLO
El amarillo tiene que ver con el sol, la luz y la buena vibra. Si este color es tu favorito, entonces los cultivos de La Granja VIP que te representan son el maíz y el girasol: uno es símbolo de la vida por sus granos dorados, mientras que el otro llama mucho la atención por “seguir” la ruta del sol a lo largo del día para llenarse de su energía.
Sea cual sea el vegetal que te representa, todos ellos son importantes para el huerto porque lo llenan de color y también llenan la mesa de nutrientes, ¿crees que las celebridades puedan con las delicadas tareas de la agricultura en La Granja VIP o no?
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
El estreno de La Granja VIP tendrá lugar el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro divertido equipo de conductores: ¡No te lo pierdas!