¿Qué cultivo del huerto de La Granja VIP eres según tu color favorito? ¡Descúbrelo!

La Granja VIP pondrá a prueba el talento de las celebridades para sembrar y cosechar su comida , ¿lo lograrán? Mientras el reality de TV Azteca se estrena y comprobamos qué granjeros pueden con el apasionante trabajo de la agricultura, te tenemos una divertida actividad: ¡sólo tienes que pensar en tu color favorito!

¿Qué cultivo del huerto de La Granja VIP te representa?

Aunque al hablar de huertos y agricultura mucha gente piensa en el verde, el trabajo de la tierra guarda un auténtico arcoíris de colores y sabores que nuestras celebridades de La Granja VIP están a punto de descubrir cuando arranque el reality de TV Azteca en unas semanas más.

Mientras La Granja VIP abre sus puertas, te tenemos una actividad divertida: ¿qué color te gusta más, el verde, el rojo, el morado o el amarillo? ¡Piensa en tu favorito y entérate de qué cultivo eres en el huerto según la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini!

VERDE

Dicen por ahí que el verde es vida, y en varias culturas esto parece comprobarse ya que el verde simboliza el crecimiento y la naturaleza, por lo que si este color te gusta mucho entonces a ti te representan las lechugas y las espinacas, cultivos de fácil crecimiento que se convirtieron en todo un esencial del trabajo en el campo.

MORADO

Si tienes un gusto especial por el morado, entonces los cultivos de La Granja VIP que te representan son las berenjenas y la col morada, vegetales que le dan un toque único al huerto, se ven bien en la mesa y además destacan por su presencia y su misticismo en los platillos... ¡qué tal!

ROJO

La pasión y la energía son características asociadas al color rojo en varias culturas, por lo que seguramente los tomates y los pimientos rojos se convertirán en el complemento ideal para tu mesa: hay que cuidarlos mucho, pero una vez que dan frutos ya no paran, son productivos y muy fuertes al momento de la cosecha.

AMARILLO

El amarillo tiene que ver con el sol, la luz y la buena vibra. Si este color es tu favorito, entonces los cultivos de La Granja VIP que te representan son el maíz y el girasol: uno es símbolo de la vida por sus granos dorados, mientras que el otro llama mucho la atención por “seguir” la ruta del sol a lo largo del día para llenarse de su energía.

Sea cual sea el vegetal que te representa, todos ellos son importantes para el huerto porque lo llenan de color y también llenan la mesa de nutrientes, ¿crees que las celebridades puedan con las delicadas tareas de la agricultura en La Granja VIP o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP tendrá lugar el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro divertido equipo de conductores: ¡No te lo pierdas!