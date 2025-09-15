Christian Nodal recibe críticas por olvidar el cumpleaños de su hija Inti

El cantante mexicano Christian Nodal sigue siendo uno de los blancos de las miradas en las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que, desde que se rompió su relación con Cazzu, las críticas no han parado de llover, y mucho más ahora que el artista no saludó públicamente a su hija Inti y lo catalogan como “mal padre”.

La historia entre Christian Nodal y la trapera Cazzu no llegó a buen fin en materia sentimental, pero mucho menos en cuanto a lo legal. Es que desde hace tiempo la artista argentina viene señalando al músico por la manutención y por impedir que su hija pueda viajar con ella en el marco de sus giras.

¿Christian Nodal no saludó a Inti en su cumpleaños?

Cazzu se convirtió en el centro de atención en redes sociales al compartir imágenes del festejo de cumpleaños que le organizó a su hija Inti. Las imágenes rápidamente llegaron a los medios de comunicación y los mensajes de admiración y felicitaciones se multiplicaron.

En el caso de Christian Nodal, la situación fue totalmente distinta porque el artista no fue parte de la celebración pero, lo que más sorprendió a los internautas, fue que no saludó públicamente a su hija. El intérprete de “Botella tras botella” comenzó a recibir una catarata de críticas que lo catalogan como un “mal padre”.

¿Qué dijeron las redes sobre Christian Nodal?

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales, que están pendientes de las polémicas que tienen a Christian Nodal y Cazzu como protagonistas decidieron expresarse ante lo sucedido. Los internautas hicieron llegar sus críticas al artista mexicano comentando sus fotografías en su cuenta oficial de Instagram

“Feliz cumpleaños INTI”, “A este señor ya lo estamos bajando donde nunca lo debimos poner todos a bloquearlo yo ya lo hice en la plataforma”, “A comentar venia pero ya no tengo nada que escribir ya le escribieron de todo”, “#felizcumpleañosInti”, “Recapacita, antes de que esa niña crezca y tú te arrepientas de todo”, “Deja de dar entrevistas, conciertos y comentarios innecesarios, ya has hecho suficiente para hundir tu carrera”, “Ya muchos se dieron cuenta la clase de persona que es, y por eso no lo quieren”, “#mal_padre”, “@nodal felicitó a su primogénita? Ella debería de ser su prioridad en todo momento no lo cree?” y “Ya felicitaste a tu bebe?”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron a Christian Nodal.