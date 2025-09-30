“La gente habla mal de mi y les hace bien”, Christian Nodal asegura que ya no se engancha con los medios
Christian Nodal aseguró que ya no se engancha con los medios aunque hablen fuerte sobre él y reveló que le ha “ayudado un montón” estar en terapia.
TV Azteca
Christian Nodal, en una reciente entrevista para medios colombianos, aseguró que ya no se engancha con los medios aunque hablen fuerte sobre él. Entre otras cosas, confesó que lleva más de dos años en terapia y asegura que le ha “ayudado un montón"; desde su punto de vista, “la ansiedad es un privilegio”.
Galerías y Notas Azteca UNO