"¡Lamentable!”, Christian Nodal triunfa en Colombia y le duele que hablen de su vida privada en redes sociales

Previo a su concierto en Colombia, Christian Nodal desmintió rumores sobre los conflictos de sus padres y también calificó de ‘lamentable’ que hablen de su vida privada en redes sociales. Ya en el concierto, hizo un dueto con su esposa Ángela Aguilar y dejó claro el buen momento por el que pasa la feliz pareja.