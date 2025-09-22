¿Quiénes son B King y Regio Clown, los artistas colombianos que desparecieron en zona exclusiva de CDMX?

Seis días han pasado de la desaparición del cantante colombiano Bayrón Sánchez y el DJ de la misma nacionalidad Jorge Luis Herrera Lemos, conocidos como B King y Regio Clown, respectivamente, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La desaparición de los artistas ha alertado a las autoridades de su país, quienes han exigido su hallazgo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Crédito: Instagram@electrolab_insurgentes

La carrera de B King, de 31 años, se encuentra en ascenso, sin embargo, su música ya se ha hecho sonar a las afueras de su país natal. Su canción más escuchada en Spotify es ‘Muévete Latina’, la cual posee 1.7 millones de reproducciones. Otros temas que han tomado relevancia a lo largo de su trayectoria son: ‘Me Emborrache’ (719 mil reproducciones) ‘Me Necesitas’ (536 mil reproducciones) y Exxxtrañando (198 mil reproducciones). En México, horas antes de su desaparición, se presentó en el evento llamado ‘Sin Censura Independence Day’ que se llevó a cabo en el centro nocturno ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur.

Por su parte, Regio Clown, de 35 años, su carrera como DJ y productor musical se ha caracterizado por mezclar ritmos electrónicos con sonidos latinos y urbanos. Además de su trayectoria en los estudios y escenarios, su popular en redes sociales como Instagram, en donde cuenta con 41.4 mil seguidores, se ha intensificado debido a su estilo extravagante y poco convencional para los temerosos a la dejar los roles de género en la moda.

No sólo Gustavo Petro, J Balvin hace un llamado para hallar a B King

Al darse a conocer la noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a su homóloga mexicana para dar con el paradero de los músicos. Ante ello, la titular del Ejecutivo Federal afirmó que no sólo la Fiscalía capitalina está realizando las investigaciones correspondientes, sino también la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Juan Camilo Gallego, representante de B-King, declaró para el medio colombiano Caracol TV, que se encontraría con el cantante, sin embargo, le comentó que tenía un almuerzo con conocidos de Regio Clown, por lo que acordaron verse después.

“Todos estábamos hospedados en el mismo hotel. Ellos salen del hotel a eso del mediodía. Llegan al gimnasio, suben videos dentro el gimnasio y después de la conversación sobre el almuerzo, se perdió totalmente la comunicación. Ya no les llegaban los mensajes. Espero a las 19:30 para llamarlos. No les entra la llamada a Regio ni B-King. De repente se les apagó el celular y ese momento no me preocupo. Llega las 12 de la noche, la 1 de la mañana, la preocupación entró muy fuerte”, contó.

Ante ello, su connacional J Balvin, quien es considerado como una de las voces latinas más importantes en la industria de la musical, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde instó a sus seguidores a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a encontrar a B King y Regio Clown.