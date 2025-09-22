Actriz de Harry Potter no es invitada a eventos por hacer contenido para adultos

El mundo de Harry Potter se mantiene vigente. En la actualidad, es posible ver que aún hay adultos y jóvenes que siguen la historia de los actores que participaron en varias de sus cintas. Muchos de ellos continuaron labrando su carrera en el mundo de la actuación, en el cine o en diversas producciones teatrales.

Sin embargo, hay una actriz que participó en varias de las cintas, que actualmente no es invitada a eventos y convenciones debido a que comenzó a realizar contenido para adultos. Un hecho que ha sorprendido a varios, por eso te detallaremos qué ha sido de la vida de Jessie Cave.

¿Qué actriz de Harry Potter tiene cuenta para adultos?

Jessie Cave se destaca por ser una actriz de películas británicas, pero en el mundo de Harry Potter se destacó por interpretar al personaje de Lavender Brown, quien en una de las películas se convierte temporalmente en la novia de Ron Weasley.

Su nombre se ha hecho tendencia debido a que tiene su cuenta azul, es rápidamente relacionado con el contenido para adultos. La celebridad, en varias ocasiones, ha resaltado que, debido a su enlace con dicha plataforma, no ha sido contratada para asistir a eventos o convenciones sobre el mundo mágico de J. K. Rowling.

Sin embargo, ella ha mencionado que usa la plataforma para otro tipo de contenido, donde muestra su cabello largo y fetiches relacionados con él. Aun así, se ha mostrado optimista, puesto que menciona que la situación actual no le preocupa dado que previamente durante 15 años había acudido a todo tipo de eventos.

¿Qué pasó con Lavender Brown en Harry Potter?

El personaje que interpretó la actriz Jessie Cave, recordemos que ella participa en la Batalla de Hogwarts, lugar en el que cae de un balcón y es atacada por un hombre lobo. Aunque es ayudada por Hermione, se desconoce si la joven estudiante de la escuela de hechicería logra sobrevivir en el mundo de Harry Potter.

Aunque su participación solamente fue en 3 de las películas, su rostro ahora es reconocido y buscado por el público debido a la impactante polémica. De todos modos, en varias ocasiones, ha resaltado que la plataforma azul le ha permitido poder solventar sus gastos, haciendo uso de su larga cabellera para hacer el contenido para adultos.