VIDEO: Exhiben a Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, besando a un hombre

Las redes sociales se muestran revolucionadas luego de que un video tenga como protagonista a María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández. Todo sucedió en un concierto de Alejandro Fernández y pareciera que “Doña Cuquita” le ha dado otra oportunidad al amor.

María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como “Doña Cuquita”, sigue siendo popularmente conocida entre los admiradores de la familia de artistas Fernández. Sin embargo, más allá de haber sido esposa de Vicente Fernández, ahora el video viralizado la pone en el centro de la escena.

¿Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, tiene novio?

El video en cuestión fue compartido en la plataforma de la red social TikTok por la usuaria Urinda Martinez (@urindamm77) y no deja de sumar visualizaciones. “Como cuando vas a ver al potrillo en Los Angeles y su mamá Doña Cuquita está cante y canteeeeee y de repente un besito alquilen que me expliqueeeeeee”, señala el posteo.

En las imágenes difundidas, la viuda de Vicente Fernández aparece muy feliz disfrutando del concierto de su hijo Alejandro Fernández y acompañada por amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ella le pidió un abrazo al hombre que estaba a su lado y en un momento decidieron besarse.

¿Quién acompañaba a Doña Cuquita?

El video es viral en las redes sociales y ahora todos los internautas quieren saber quién es el hombre que le roba la sonrisa a María del Refugio Abarca Villaseñor. Pero la resolución de esa incógnita no tardó en llegar.

Tras los rumores que se originaron en las redes sociales y la rápida viralización del video, se confirmó que el hombre que acompañaba a la viuda de Vicente Fernández era Javier, hermano de Doña Cuquita. Fotografías y videos los muestran siempre juntos, demostrándose el gran afecto que se tienen y que hasta hizo dudar a muchos de si había encontrado a su nuevo amor.

