inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Ya cómprate una vida!”, Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, lanza indirecta... ¿a Arturo Carmona?

Cibad Hernández lanzó una indirecta y le habría tirado con todo a Arturo Carmona; dejó claro que hará lo necesario para defender a su novia Alicia Villarreal.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cibad Hernández lanzó una indirecta y le habría tirado con todo a Arturo Carmona, pues sin filtros, dejó claro que hará lo que sea necesario para defender a su novia Alicia Villarreal. Y es que todo comenzó cuando Carmona opinó sobre la rapidez con la que habrían iniciado su romance.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×