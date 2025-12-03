"¡Ya cómprate una vida!”, Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, lanza indirecta... ¿a Arturo Carmona?
TV Azteca
Cibad Hernández lanzó una indirecta y le habría tirado con todo a Arturo Carmona, pues sin filtros, dejó claro que hará lo que sea necesario para defender a su novia Alicia Villarreal. Y es que todo comenzó cuando Carmona opinó sobre la rapidez con la que habrían iniciado su romance.
