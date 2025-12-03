Alfredo Adame ignora a Kim Shantal de cara a la Asamblea de esta noche: “Parecemos niños”

El resultado de la Asamblea de esta noche ha tenido nerviosos a los granjeros desde temprana hora, pues están a solamente unos pasos de la recta final de La Granja VIP y uno de los participantes que parece tener definida su estrategia para perfilarse como finalista es Alfredo Adame, ya que una interacción con Kim Shantal en esta mañana dejó ver que ella podría ser el siguiente objetivo del 'Golden Boy'.

"Qué falta de respeto": Kim se molesta con Adame

El desayuno fue escenario de un momento de tensión entre Alfredo Adame y Kim Shantal, pues el 'Golden Boy' ignoró a la granjera luego de que ella le ofreciera un licuado de plátano con proteína.

Si bien al inicio Kim pensó que no la había escuchado luego de volver a hablarle por segunda e incluso una tercera ocasión, Eleazar Gómez, quien se encontraba presente, le dijo que "no creía que le iba a hacer caso" y cuando él le hizo la misma propuesta, Adame la declinó cortésmente.

Cuando Kim le preguntó a Eleazar si el 'Golden Boy' la estaba ignorando, Gómez afirmó que no lo sabía, lo que provocó que Shantal dijera que se trataba de una "falta de respeto" y que "parecían niños".

Cabe recordar que incluso desde la semana pasada, tras la doble traición de Alfredo Adame a manos de Kim, el peón de esta semana había definido a la granjera como siguiente objetivo para sacarla de La Granja VIP, por lo que una nominación esta noche podría ser indicio de que su plan sigue en marcha.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.