Respira antes de conocer la moneda conmemorativa por la que piden casi 1 millón de pesos

En el apartado digital ha comenzado a circular una moneda conmemorativa cuyo valor es de 20 pesos, por lo que forma parte de la nueva serie de monedas que el Banco de México sacó hace algunos años. Lo curioso de esta es que cuenta con un valor cercano al millón de pesos en internet.

Se sabe que la numismática, que no es más que el estudio de monedas, medallas y billetes, ha tenido un auge importante gracias a la cantidad de personas que se dedican a vender y comprar sus pecunias. Un ejemplo de ello es esta moneda conmemorativa, la cual es una de las más estéticas que existen en la actualidad.

¿Cuáles son las características principales de esta moneda conmemorativa?

La moneda conmemorativa a la que hacemos mención, y que tiene un valor oficial de 20 pesos, guarda estrecha relación con la Independencia de México. De hecho, la misma tiene los rostros de José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, tres de los hombres más importantes de la historia nacional.

Mercado Libre

De acuerdo con el Banco de México, esta moneda conmemorativa de 20 pesos fue acuñada en el año 2021; es decir, ya tiene una vigencia de cuatro años. Además, tiene una forma dodecagonal, un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 milímetros, lo cual la hace interesante para las y los coleccionistas.

Su composición es bimetálica y su canto es estriado discontinuo. En el anverso se vislumbra el Escudo Nacional y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, y además de contar con los rostros de los personajes de la Independencia de México también cuenta con un anillo perimétrico hecho de bronce aluminio.

¿Por qué su dueño pide casi un millón de pesos por ella?

El dueño de esta moneda de 20 pesos, la cual comparte a través de Mercado Libre, explica que su pecunia tiene un valor de 890 mil pesos mexicanos, cantidad que dista mucho de su valor real. Del mismo modo, vale decir que la moneda no cuenta con alguna característica que la haga distinta a las demás, por lo que se recomienda asistir con un experto en numismática antes de realizar cualquier tipo de compra.