"¡Es muy fácil juzgar!”, Claudia Álvarez defiende a Eugenio Derbez tras las críticas alrededor del fallecimiento de la mamá de Aislinn

Luego de que Eugenio Derbez fuera blanco de fuertes críticas por supuestamente mostrarse insensible durante un live mientras se daba a conocer la muerte de su exesposa y madre de Aislinn, Claudia Álvarez alzó la voz para defender a Eugenio y hacer un llamado a la empatía. Por su parte, Diana Bovio prefirió mantenerse al margen y envió un respetuoso mensaje.