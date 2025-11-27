Estas son las monedas conmemorativas que pueden valer miles de pesos en 2026, según la IA

En los últimos años el negocio de la numismática ha tenido un auge impresionante, sobre todo, en el mercado mexicano. Ante ello, se le preguntó a la Inteligencia Artificial cuáles son las monedas conmemorativas que podrían valer mucho dinero de cara al próximo año de acuerdo a sus características.

Las monedas conmemorativas, sobre todo aquellas cuya denominación es de 20 pesos, se han vuelto las favoritas de los coleccionistas, los cuales están dispuestos a pagar miles de pesos con tal de tenerlas en sus vitrinas. En ese sentido, existen un puñado de estas que podrían valer mucho en 2026, según la IA.

¿Qué monedas conmemorativas pueden valer mucho dinero en 2026, según la IA?

Según detalla la Inteligencia Artificial, el valor de estas monedas conmemorativas podría crecer debido a tres factores, mismos que son su interés cultural, la escasez y su demanda digital. Se trata, entonces, de monedas que posiblemente sean difíciles de encontrar una vez que terminen su proceso de circulación.

Ante ello, la IA considera que cinco monedas conmemorativas tendrán un valor interesante para el 2026. La primera de estas es la moneda de 20 pesos que forma parte del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana fabricada en el año 2015, mientras que la segunda es la moneda de 20 pesos de la Copa del Mundo 2026.

La moneda del Bicentenario de la Independencia Nacional del 2021 es otra de las pecunias que podrían valer mucho dinero, de acuerdo con la IA; del mismo modo, otra que podría ser la favorita de los coleccionistas es la moneda del Aniversario del Plan DN-III-E del 2016. Finalmente, también destaca la moneda de 20 pesos del Aniversario del Plan Marina del 2018.

¿De qué depende que una moneda conmemorativa valga mucho dinero?

Si bien la IA respondió a la pregunta sobre qué tipo de monedas conmemorativas podrían volverse famosas en 2026, la realidad es que, ante todo, lo recomendable es asistir con un experto en numismática antes de pagar una gran cantidad de dinero, pues son estos quienes conocen a detalle las curiosidades de estas pecunias.