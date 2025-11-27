¿Qué dijo Victoria Ruffo tras el fallecimiento de Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez?

Tras la dura noticia del fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, el público ha quedado atento a la reacción que tendrían las otras exparejas del actor. Sin embargo, ninguna se ha pronunciado hasta el momento.

La cantante y esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, ha sido la única en expresar públicamente sus condolencias. Por otro lado, Victoria Ruffo sin abordar el luto que atraviesa la familia Derbez lanzó unas fuertes declaraciones contra el padre de su hijo Eduardo Derbez.

La actriz no se quedó callada y recordó la etapa donde recibía la escasa manutención de Eugenio para su hijo, y que además “le pedía el cambio”, muy a su estilo comparó estos hechos con la canción de Chava Flores, “ahí te dejo esos tres pesos..”.

Además recordó que desde los 16 años empezó a trabajar y a aprender ahorrar, ya que tanto ella como su madre sostenían un hogar y las escuelas de su hermana.

¿Por qué es tan conflictiva la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

A pesar de que han pasado años desde que tuvieron una relación, actualmente la comunicación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es controversial ya que el romance terminó envuelto en una serie de desacuerdos.

Uno de los episodios más recordados y el que responde a la mala relación entre los actores es que tras la separación, ambos dieron versiones diferentes sobre los motivos del rompimiento y el manejo legal de su hijo, él aseguró que su supuesto “matrimonio” era falso y que se realizó de manera simbólica que tanto ella como los padres de la actriz estaban de acuerdo; mientras que Ruffo aseguró sentirse engañada pues creía que esa unión era legal.

Con el paso de los años, la convivencia entre ambos se volvió casi inexistente. Ruffo se enfocó en la educación y estabilidad de José Eduardo, mientras Derbez continuó su carrera en cine y televisión..

A pesar de ello, el único puente que ambos mantienen es su hijo, quien ha expresado en varias entrevistas que intenta mantener neutralidad y cariño por ambos lados.