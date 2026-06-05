En MasterChef 24/7, Claudia SABOTEÓ a Flor y a Julio ¿buscarán venganza?

Los conflictos por la convivencia han subido de tono, Michelle ha tenido varios enfrentamientos, pues asegura que la han tratado mal y esta vez se quejó de Emmanuel por haber pateado sus cosas “es un irrespetuoso, animal”. Los conductores de Venga La Alegría, coinciden en que Daniela Parra debe alejarse de Michelle, pues podría causarle problemas.