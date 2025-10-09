inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Colaboración con Ana Bárbara? Reyli habla de la posibilidad y del talento musical de sus hijos

Luego de que Ana Bárbara ventilara cómo es su relación con Reyli y sus hijos, el cantautor reaccionó y habló de los talentos de sus hijos. ¿Habrá colaboración?

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Ana Bárbara ventilara cómo es su relación con Reyli Barba y sus hijos, el cantautor mexicano reaccionó y habló de los talentos musicales de sus hijos. ¿Habrá una nueva colaboración con la cantante de regional? Esto respondió.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×